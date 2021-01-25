وافل البطاطس.. فطور شهي سريع التحضير

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:40 ص
بوابة الفجر
نقدم لكِ في السطور التالية طريقة تحضير وافل البطاطس، حيث تعتبر هذه الوجبة سريعة التحضير وشهية ويمكن إعدادها على مائدة الإفطار وبالهنا والشفا:

المقادير
- البطاطس : 2 كوب (مهروسة)
- البصل : 1 حبة (مقطع)
- الثوم : ملعقة كبيرة (مهروس)
- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة
- دقيق : ربع كوب (متعدد الأغراض)
- البيض : 2 حبة
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

طريقة التحضير
في مقلاة على نار متوسطة ذوبي الزبدة.
ضعي البصل والثوم في الزبدة وقلبي لمدة من 5-7 دقائق.
سخني ماكينة عمل الوافل.
ضعي مزيج البصل والثوم والبطاطس المهروسة والدقيق والبيض والملح والفلفل وقلبي جيداً حتى تمام الإختلاط في وعاء مناسب.
ضعي مقدار مناسب من مزيج البطاطس في ماكينة عمل الوافل ثم أغلقيها واتركيها حتى تصبح ذهبية اللون.
قدمي وافل البطاطس بالهنا والشفا.

أخبار تهمك

ميدو: شقيق قاهر الأهلي رفض الانتقال للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام بيراميدز

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

بعد فشل الكيان الثوري.. عمرو أديب يوجه نصيحة إلى الهاربين في إسطنبول

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد موسى يحذر المصريين: "من بكرة ضغوط جديدة على مصر.. اللعب بدأ في روسيا" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

المرشح الأقرب لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

صحيفة إسبانية: نجم ريال مدريد تعرض للإصابة في لقاء ألافيس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة يخطط لضم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:25 م

نجم الأهلي يصر على الرحيل

المرشح الأقرب لخلافة زيدان في ريال مدريد

09:00 ص

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

02:06 ص

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام بيراميدز

09:00 ص

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

03:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات