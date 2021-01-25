وافل البطاطس.. فطور شهي سريع التحضير

نقدم لكِ في السطور التالية طريقة تحضير وافل البطاطس، حيث تعتبر هذه الوجبة سريعة التحضير وشهية ويمكن إعدادها على مائدة الإفطار وبالهنا والشفا:





المقادير

- البطاطس : 2 كوب (مهروسة)

- البصل : 1 حبة (مقطع)

- الثوم : ملعقة كبيرة (مهروس)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- دقيق : ربع كوب (متعدد الأغراض)

- البيض : 2 حبة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)





طريقة التحضير

في مقلاة على نار متوسطة ذوبي الزبدة.

ضعي البصل والثوم في الزبدة وقلبي لمدة من 5-7 دقائق.

سخني ماكينة عمل الوافل.

ضعي مزيج البصل والثوم والبطاطس المهروسة والدقيق والبيض والملح والفلفل وقلبي جيداً حتى تمام الإختلاط في وعاء مناسب.

ضعي مقدار مناسب من مزيج البطاطس في ماكينة عمل الوافل ثم أغلقيها واتركيها حتى تصبح ذهبية اللون.

قدمي وافل البطاطس بالهنا والشفا.