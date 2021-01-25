تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز.. ثلاثي ناري في الهجوم

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:30 ص
الاهلي والمقاولون
الاهلي والمقاولون
محمد سامي
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره بيراميدز غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة بين فريقي الأهلي وبيراميدز، على ملعب الدفاع الجوي في الخامسة مساءً غدًا الثلاثاء.

ومن المتوقع ان يدخل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للشياطين الحمر، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، محمود عبدالمنعم كهربا.

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بينما بيراميدز في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

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