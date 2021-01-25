إصابة الإعلامي علي جابر بفيروس كورونا

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وجه الإعلامي علي جابر رسالة شكر لكل من واساه في وفاة والدته، كما طالبهم بالدعاء له بالشفاء العاجل بسبب إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



كتب علي جابر تغريدة قال فيها": ‏باسمي واسم أفراد عائلتي، أود أن أشكر جميع الأقارب والأصدقاء والزملاء على فائض المودة والحب الذي غمرونا به في التعبير عن مواساتهم لوفاة الوالدة رحمها الله، وتمنياتهم بالشفاء من فايروس كورونا الذي ابتلينا به، إن شاء الله نكافئكم بالافراح وبإذن الله أوقات اجمل قادمة على الجميع".





وكان الإعلامي علي جابر قد تلقى مؤخرًا لقاح كورونا، ونشر عدة صور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها قائلاً:"خلال تلقي اللقاح، شكرًا وزارة الصحة الإماراتية وشكرًا للدكتورة أمل الحمادي".