هاجر أحمد تبهر جمهورها بأحدث جلسة تصوير لها

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:35 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


شاركت الفنانة هاجر أحمد جمهورها بصورة جديدة لها،عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكانت هاجر في الصورة ترتدي فستان به ألوان كثيرة، ووضعت ميكاب مناسب مع بشرتها مما اظهر ملامحها الجميلة، وحازت الاطلالة على الكثير من الاعجابات.



يذكر أن هاجر أحمد أحدث ظهور لها من خلال مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

يرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجل، وهو استكمال للمسلسل بعد أجزائه الأربعة السابقة، التي حققت نجاحا كبيرا.

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