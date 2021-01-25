نصائح مهمة لقائدي السيارات لتفادي مخاطر الشبورة

أكدت الأرصاد الجوية أن البلاد تتعرض اليوم الإثنين لشبورة على بعض والطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وعلى قائدي السيارات توخي الحذر واتباع النصائح التالية لتفادي الحوادث:





- يجب علي قائدي السيارات اتباع تعليمات رجال المرور، لتفادي مخاطر الشبورة.

- يجب عدم زيادة السرعة أثناء القيادة داخل الشبورة.

- يجب فتح زجاج السيارة، لعدم تجمع البخار داخل السيارة، الأمر الذي يمنع الرؤية بوضوح.

- يجب إضاءة جميع أنوار السيارة، خاصة أنوار الشبورة أن وجدت .

- يجب استخدام أنوار الانتظار بين الحين والأخر.

- يجب استخدام مساحات الزجاج بشكل مستمر.

- يجب عدم الوقوف على الطريق الذي تكسوه الشبورة لأي سبب من الأسباب.

- عند حدوث عطل في السيارة أثناء السير أعلى الطريق الذى تكسوه الشبورة، يجب الانتظار والوقوف أقصى يمين الطريق، واستخدام أدوات الانتظار المخصصة.

- يجب مضاعفة مسافات الأمان بين السيارة والسيارة المجاورة علي الطريق.

- عدم استخدام الفرامل بشكل كبير، حتي لا تنزلق الإطارات أعلى الطريق.