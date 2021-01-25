" أغبياء يحكومننا"..بهذه الكلمات إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:28 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

قامت الفنانة إليسا بهاجمة الحكومة اللبنانية، بسبب تدهور الأوضاع في بلدها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

كتبت إليسا تغريدة جديدة قالت فيها:"كيف بلد عندو مساحات كبيرة من الجمال ومبدعين بكل المجالات منتشرين بكل أقطاب العالم هوي ذاتو عندو هل شوية أغبياء حاكمينا".

وفي سياق آخر، كانت آخر ألبومات الفنانة إليسا هو ألبوم "صاحبة رأي"، الذي احتوى على 18 أغنية، منهم 12 باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية واحدة باللغة الفرنسية وهي أغنية Mourir sur scène.

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