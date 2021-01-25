أبرز الاختلافات بين هاتفي iPhone 12 وiPhone 11 Pro

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
ننشر لكم في السطور التالية أبرز الاختلافات بين هاتفي iPhone 12 وiPhone 11 Pro إذا كنت ترغب فى شراء أيا منهما، حيث نقدم لك أبرز الفروق بينهما والتحديثات الجديدة التي أجرتها الشركة مؤخرا، ولمزيد من التفاصيل إليكم التالي:
 
الشاشة:
iPhone 12: بشاشة 6.1 بوصة.
iPhone 11 Pro :بشاشة 5.8 بوصة 
 
دقة الشاشة:
iPhone 12: بدقة 2532× 1170بيكسل.
iPhone 11 Pro : تبلغ 2436 × 1125بيكسل.
 
نوع الشاشة:
iPhone 12 : شاشة  OLED
iPhone 11 Pro : شاشة OLED
 
المعالج:
iPhone 12 : معالج A14 Bionic
iPhone 11 Pro : معالج A13 Bionic
 
الرام:
iPhone 12 :  6 جيجابايت
iPhone 11 Pro : 4 جيجابايت.
 
مساحة الذاكرة:
iPhone 12 : 128  جيجابايت.
iPhone 11 Pro : 64 جيجابايت. 

نظام التشغيل:
iPhone 12 : نظام iOS 14
iPhone 11 Pro  : نظام iOS 14
 
الكاميرا الخلفية:
iPhone 12 : كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها.
iPhone 11 Pro : كاميرا ثلاثية بدقة 12  ميجابيكسل لكلا منها.
 
الكاميرا الأمامية:
iPhone 12 :بدقة 12  ميجابيكسل.
iPhone 11 Pro : بدقة  12  ميجابيكسل.
 
البطارية:
iPhone 12 : بقوة 2815 mAh
iPhone 11 Pro : بقوة 3046 mAh

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