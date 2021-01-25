31 مليون مشاهدة لأغنية "حان الآن" لأدهم نابلسي

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:25 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
حققت أغنية حان الآن للفنان الأردني أدهم نابلسي ناجاحاً كبيراً، حيث تخطت حاجز الـ 31 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها قبل فترة عبر القناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .

وتعد هذه الأغنية أول أغنية لأدهم نابلسي باللهجة المصرية ، وهي من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد ياسر.

تقول كلمات الأغنية: "وتعبيرا عن الحالة اللي جوايا.. هقول كل الكلام دلوقتي لعنيكي.. وجودك جنبي بالنسبالي ده كفاية.. موافق أعمل أي حاجة ترضيكي.. وحان الآن.. حبك ف قلبي ياخدله مكان.. ده مالي قلبي ولسه كمان".

عاوز سنين عشان اوصف فيه.. وننسى زمان.. حياتنا الجاية بالألوان.. معاكي انتي بجد عشان.. لقيت فيكي اللي بحلم بي.. وتقديرا عن الوضع اللي انا عايشوا.. هسيب كل اللي هيعطلني عن حبك.. وتحديدا هقول كل اللي انا حاسه.. انا مرتاح وانا عايش هنا جنبك".

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