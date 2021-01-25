بشرى ساره لاهالى البحر الأحمر.. تخصيص قطعة أرض لإقامة أول مركز للأورام بالمحافظة

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بعد مناشدات أهالى البحر الأحمر، منذ فترات طويلة لإقامة مركز للأورام زف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بشرى ساره لاهالى المحافظة،عن تخصيص قطعة أرض لاقامة أول مركز للأورام بالمحافظة تلبية لمطالب أهالى المحافظة بدأ من الزعفرانة شمالًا حتى رأس حدربة جنوبًا.



وأكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر فى تصريح خاص ل"لفجر" سيتم تمويله بالجهود الذاتية، تخفيفا عن معاناة المرضى الذين يتحملون مشقات السفر الى مراكز الاورام بالقاهرة وقنا والاقصر.





كما أعلن محافظ البحر الأحمر، عن تطوير شاطئ 4 تأكيدًا لتعهده برفع كفاءة وتطوير الشاطئ العام، ليكون متنفسًا للأهالي، حيث شملت أعمال التطوير، عمل برجولات، وأرضيات وأماكن لجلوس المارة للاستمتاع بمشاهدة جمال وطبيعة البحر الأحمر، كما تفقد ممشى شاطئ 4، بطول 800 متر، وتم زيادة عرض الرصيف إلى 4 متر ليستوعب أكبر عدد من الجمهور والمارة مع عمل برجولات لجلوس المواطنين والاستماع بجمال البحر، وكذلك افتتاح قاعة أفراح داخل النادي الاجتماعي بالغردقة، تسع 400 فرد، وهي متعددة الأغراض، حيث تصلح للمؤتمرات والأفراح، وتبلغ مساحتها نحو 600 متر تقريبًا، تم إنشائها لتتناسب مع الواجهة الحضارية والسياحية للمحافظة، ولخدمة أهالى المدينة، حيث ستكون رسوم إقامة الأفراح فيها بأسعار رمزية لخدمة الأهالى، وذلك عندما يتم السماح بإقامة الإحتفالات والأفراح لأنها معلقة حاليًا بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.