بعد طرحها بيومين فقط..٢ مليون مشاهدة لأغنية "يا سمرا" ل مصطفى شوقي

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:20 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


طرح الفنان مصطفى شوقي أغنية" يا سمرا"، عبر ثناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " ، وحققت نجاحاً كبيراً، حيث تخطت ال ٢ مليون مشاهدة.


والأغنية من كلمات هشام الجخ وألحان محمود خيامى وتوزيع رامي سمير وإخراج نصر محروس


من ناحية أخرى اقترب كليب أغنية "ضارب عليوي" للفنان مصطفى شوقي من حاجز الـ6 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب؛ بعد اسبوع من طرحها بقناة يوتيوب الخاصة بشركة فري ميوزك. 


الأغنية من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، والكليب من إخراج نصر محروس. 


يذكر أن أبرز أعمال الفنان مصطفى شوقي، أغنية "ملطشة القلوب" والتي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب"، حيث وصلت إلى 25 مليون مشاهدة حتى الآن. 


وتقول كلماتها: "على فين العزم إن شاالله ؟! .. وإيه اللي قطعلك نومة؟ .. ده لولاش الستر من الله .. مكانتش قامت لك قومة .. لسة لك عين تدوب؟.. مانتاش عايز تتوب؟ .. ده البر ماهوش أمان .. والعشق مالوش ضمان .. ده رهان على حدف طوب .. ونشانك سهمه خايب .. يا ملطشة القلوب .. يا جلاب المصايب"

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