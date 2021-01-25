غفران محمد: "محظوظة بمشاركتي في" جمال الحريم" وأتمنى تقديم دور مريضة نفسيًا"(خاص)

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تُشارك الفنانة الشابة غفران محمد في مسلسل "جمال الحريم" الذي يُعرض حاليًا على قناة "DMC"

وهو من تأليف سوسن عامر، و إخراج منال الصيفى، وإنتاج شركة سينرجي.



وقالت غفران محمد في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن ما حمسها للمشاركة في المسلسل هو أنها كانت ترغب في العمل مع المخرجة منال الصيفي، بالإضافة إلى أن دور "سارة" التي تُقدمه خلال الأحداث جديدًا عليها ولم تقدمه من قبل، مُشيرة إلى أنها تعتبر نفسها محظوظة بالمشاركة في عمل مهم مثل "جمال الحريم"، وأنها تعتبر ذلك الدور انطلاقة حقيقية بالنسبة لها.



وأكدت غفران أن كواليس العمل كانت لطيفة وممتعة جدًا، فكل النجوم كانوا متعاونين جدًا مع الفنانين الشباب، مُشيرة إلى أنها استمتعت كثيرًا بالعمل مع كل هؤلاء الأبطال المشاركين فيه.



وأشارت غفران إلى أن ردود الأفعال التي تلقتها على دور "سارة" التي تقدمه خلال الأحداث إيجابية حيث أنها تلقت رسائل عديدة من قبل زملائها يخبرونها فيها بإعجابهم الشديد بتلك الشخصية التي تقدمها خلال الأحداث، لافتة إلى أنها تلقت رسائل تهديد عديدة من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضحت غفران أنها تقوم حاليًا بالتحضير لعمل درامي سيتضمن العديد من الأغاني التي ستقوم بتقديمها، مُشيرة إلى أنها تتمنى تقديم جميع الشخصيات التي لم يُحالفها الحظ بتقدميها من قبل، ولاسيما دور فتاة مريضة نفسيًا.



وكشفت غفران عن الذين قاموا بتشجيعها على العمل في مجال الفن في بدايتها هم شركة فنون مصر وخاصةً المنتج ريمون مقار والمنتج شادي مقار و المخرج تامر حمزة، مُشيرة إلى أنها لم تواجه اعتراضات من أسرتها على العمل في ذلك المجال، فوالدتها تُشجعها دائمًا لكي تحقق حلمها.



"جمال الحريم" بطولة نور، خالد سليم، دينا فؤاد، صلاح عبد الله، أشرف مصيلحي، حازم سمير، ايهاب فهمي، أمير شاهين، أميرة العايدي، يوسف وائل نور، علاء عرفة.