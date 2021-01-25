اسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين 25-1-2021
الإثنين 25/يناير/2021 - 08:53 ص
الفجر الاقتصادي
سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري ، استقرار اليوم الاثنين 21-12-2020 بالبنوك، بعد ارتفاعات قوية حققها في تعاملات الأسبوع الماضي.
وتستعرض بوابة
"الفجر"، أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري بالبنوك
اليوم الاثنين 21-12-2020
:
البنك المركزي:21.44جنيه
للشراء 21.66 جنيه للبيع.
بنك عودة : 21.07 جنيه
للشراء و21.39 جنيه للبيع.
بنك الأهلى اليوناني:
21.07 جنيه للشراء و21.39 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي:
:21.44جنيه للشراء 21.66 جنيه للبيع.
بنك مصر ايران: 21.04
جنيه للشراء و21.37 جنيه للبيع.
البنك الأهلى الكويتي:21.44جنيه
للشراء 21.66 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي:21.43جنيه
للشراء 21.64 جنيه للبيع.
بنك جريدي أكريكول:21.38
جنيه للشراء 21.68 جنيه للبيع.
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