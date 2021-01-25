اسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين 25-1-2021

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:53 ص
الجنيه الاسترليني
الجنيه الاسترليني
الفجر الاقتصادي

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري ، استقرار اليوم الاثنين 21-12-2020 بالبنوك، بعد ارتفاعات قوية حققها في تعاملات الأسبوع الماضي.

 

وتستعرض بوابة "الفجر"، أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الاثنين 21-12-2020 :

 

البنك المركزي:21.44جنيه للشراء 21.66 جنيه للبيع.

 

بنك عودة : 21.07 جنيه للشراء  و21.39 جنيه للبيع.

 

بنك الأهلى اليوناني: 21.07 جنيه للشراء  و21.39 جنيه للبيع.

 

البنك المصري الخليجي: :21.44جنيه للشراء 21.66 جنيه للبيع.

 

بنك مصر ايران: 21.04 جنيه للشراء و21.37 جنيه للبيع.

 

البنك الأهلى الكويتي:21.44جنيه للشراء 21.66 جنيه للبيع.

 

البنك التجاري الدولي:21.43جنيه للشراء 21.64 جنيه للبيع.

 

بنك جريدي أكريكول:21.38 جنيه للشراء 21.68 جنيه للبيع.

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