اسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين 25-1-2021

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري ، استقرار اليوم الاثنين 21-12-2020 بالبنوك، بعد ارتفاعات قوية حققها في تعاملات الأسبوع الماضي.

وتستعرض بوابة "الفجر"، أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الاثنين 21-12-2020 :

البنك المركزي:21.44جنيه للشراء 21.66 جنيه للبيع.

بنك عودة : 21.07 جنيه للشراء و21.39 جنيه للبيع.

بنك الأهلى اليوناني: 21.07 جنيه للشراء و21.39 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: :21.44جنيه للشراء 21.66 جنيه للبيع.

بنك مصر ايران: 21.04 جنيه للشراء و21.37 جنيه للبيع.

البنك الأهلى الكويتي:21.44جنيه للشراء 21.66 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي:21.43جنيه للشراء 21.64 جنيه للبيع.

بنك جريدي أكريكول:21.38 جنيه للشراء 21.68 جنيه للبيع.