موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام بيراميدز

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:00 ص
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قراره بمشاركة نجم الفريق محمد شريف في مركز المهاجم الصريح أثناء مواجهة براميدز في بطولة الدوري الممتاز المقرر إقامتها غدا الثلاثاء.

وقام المدير الفني الجنوب أفريقي بتجهيز محمد شريف من أجل التواجد في التشكيل الأساسي خلال مباراة براميدز خصوصا في ظل عدم تأقلم النجم الكونغولي والتر بواليا.

وشارك بواليا أمام سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي والإنتاج الحربي والمقاولون العرب ولكنه لم يتمكن من تسجيل أهداف.

وعلى جانب آخر, ظهر محمد شريف بشكل رائع في مواجهة المقاولون العرب وتمكن من تسجيل الهدف الثاني للمارد الأحمر في حين يتعرض والتر بواليا لانتقادات قوية بسبب تراجع مستواه.

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