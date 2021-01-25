تعرف على هوايات حكيم بجانب الغناء

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:56 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي








حل النجم حكيم اليوم ضيفاً في برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة ، الذي يُعرض على شاشة قناة ON .

وقال حكيم آثناء ضيافته في البرنامج أنه يوجد هويات له بجانب الغناء، فهو يحب الخيل كثيراً، والكلاب، ويحب ركوب الخيل، فكان يوجد خيل يُسمى "عيد" كان المدرب يعمله الرقص بالضرب، فأنقذته، واخذته وحصل على جائزة أفضل خير في الرقص ثلاثة مرات على التوالي" .


وأضاف حكيم :" فالخيل حيوان ذكي كثيراً، وأكثر حيوان يشعر بالإنسان، ويعرف مكان صاحبه، فالله سخره لمدمة الإنسان، فلم ارى في حياتي حيوان يحب ويشعر بصاحبه مثل الخيل" .

في سياق منفصل، أعلن النجم حكيم طرح أحدث أغانيه قريبا، وهى الأغنية التى تحمل اسم "عدى الغزال"، والمفترض طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وذلك بعد أيام قليلة من طرح آخر أغانيه "أخبار الطقس".

ونشر حكيم، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة دعائية وترويجية للأغنية الجديدة، أتبعها قائلا: "عــدى الــغــزال.. قــريــبــًا


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