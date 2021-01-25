جرحى باشتباك بين القوات الهندية والصينية على حدود البلدين

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:37 ص
الحدود الهندية الصينية
الحدود الهندية الصينية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، نقلًا عن وسائل إعلام هندية، باشتباك بين القوات الهندية والصينية على حدود البلدين وإصابة جنود من الطرفين.

 

وفي وقت سابق، شهدت مدينة سورات بغرب الهند، ألقت مجموعة من الأشخاص جهاز تلفزيون صيني الصنع على الأرض وداسوا عليه في عرض احتجاج.

 

وقال وزير الغذاء وشؤون المستهلكين رام فيلاس باسوان، لصحيفة "إيكونوميك تايمز": "في الوضع الحالي، لا ينبغي أن تؤخذ قضية الصين باستخفاف ... في كثير من الحالات، قد يكون هناك أموال صينية مستثمرة، ولكن أعتقد أن الأشياء العادية التي نشتريها من السوق، يجب على المرء بالتأكيد التأكد من أننا نتجنب المنتجات الصينية".

 

وظلت القوات في حالة تأهب في وادي جالوان في منطقة لداخ في جبال الهيمالايا الغربية بعد الاشتباكات بثلاثة أيام، حيث قالت الهند، إن الصين تكبدت أيضا خسائر بشرية. ولم تذكر الصين تفاصيل عن أي قتلى أو جرحى بين قواتها.

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