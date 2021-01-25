فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة اليوم لصيانة المحولات الكهربائية

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:52 ص
بوابة الفجر
محمد طه
أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية، وذلك اليوم الاثنين بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة الثانية ظهرًا.

وذكر بيان مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أن سيتم فصل التيار عن منطقة الميناء، وعمارات الحجاز، ومحطة غاز تك، والحرفيين، وعمارات أبو جميعة، بلوكات الروضة، غراب المياه التابع لشركة المياه وذلك يوم لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وقال مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

أكد المصدر لـ"لفجر"، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

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