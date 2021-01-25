أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين 25-1-2021

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:44 ص
الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
الفجر الاقتصادي

سجلت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري،  اليوم   الاثنين ثاني أيام تعاملاته هذا الاسبوع، استقرار حيث بلغت في المتوسط نحو 4.16 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

 

وأفتتحت اسعار  الريال السعودي  تعاملات، اليوم   الاثنين 25-1-2021 ، في البنوك المصرية على الآتي :

سعر  الريال السعودي في البنك المركزي: 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعوديفي بنك عودة: : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعير والاسكان: 65 : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى الكويت: 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في الممصرف المتحد: 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الافريقي: : 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى اليوناني بمصر: 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

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