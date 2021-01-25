اعرف قيمة فاتورة التليفون الأرضي وبادر بالسداد قبل فرض الغرامة من خلال هذا الرابط





ننشر لكم في السطور التالية خطوات معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي، لسدادها سريعا قبل فرض الغرامة ورفع الخدمة، من خلال رابط الشركة المصرية للاتصالات الذي أتاحته للعملاء للتمكين من معرفة قيمة الفاتورة منزليا دون الذهاب للسنترالات وخاصة في ظل جائحة انتشار كورونا.





وتُسدد فاتورة الهاتف الأرضي كل 3 أشهر، ويمكن للعميل الاستعلام عن فواتير التليفون بالاسم والرقم لشهر يناير 2021 من موقع الشركة المصرية للاتصالات وذلك عن استهلاك شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020.





وأكدت الشركة أن بدء إصدار فاتورة التليفون الأرضي يكون يوم 15 يناير 2021، مع شهر سماح للسداد ينتهي في 14 فبراير 2021، وبعد ذلك يتم تحويل الخط إلى نظام الاستقبال اعتبارًا من 15 فبراير 2021، و تنتهى فترة السماح باستقبال المكالمات في 14 مارس 2021، وبعد ذلك يتم رفع الخط مؤقتًا من الخدمة يوم 15 مارس 2021 وفرض غرامة تأخير على غير المسددين.





عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم (((((((من هنا)))))))





وتوجد طرق متعددة لسداد فاتورة التليفون الأرضي بالإضافة إلى السنترالات التابعة للشركة، وهي السداد الإلكتروني عبر موقع الشركة، أو عن طريق خدمة فوري وماكينات ATM للبنك الأهلي وبنك CIB، وخدمة وي باي we pay.



