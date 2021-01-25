ولفرهامبتون يحسم صفقة مهاجم ريال مدريد السابق

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:30 ص
ويليان جوزيه
ويليان جوزيه
علي خلاف
أعلن مسؤولو نادي ولفرهامبتون الإنجليزي تعاقدهم من مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني السابق، خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية.

تعاقد ولفرهامبتون مع ويليان جوزيه في الميركاتو الشتوي

وكشف مسؤولو ولفرهامبتون الإنجليزي عن تعاقدهم من المهاجم البرازيلي ويليان جوزيه، لاعب ريال سوسيداد الإسباني، على سبيل الإعارة، مع وجود بند يتيح التعاقد مع اللاعب بصفة دائمة.

الجدير بالذكر أن المهاجم البرازيلي ويليان جوزيه، سبق له تمثيل الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، حيث يعد مكسبا كبيرا لصالح ولفرهامبتون.

وفي سياق آخر، سجل المهاجم البرازيلي ويليان جوزيه، صاحب الـ29 عاما 62 هدفا خلال 170 مباراة خاضها مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

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