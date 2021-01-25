مهاجم الأهلي لا يمانع اللعب للزمالك

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:30 ص
عمرو جمال
عمرو جمال
علي خلاف
تحدث عمرو جمال مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف طلائع الجيش، عن موقفه من اللعب لصالح الزمالك الغريم التقليدي، في المستقبل.

موقف عمرو جمال من اللعب لصالح الزمالك

وأكد عمرو جمال مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف طلائع الجيش، أنه لا يمانع اللعب ضمن صفوف نادى الزمالك، فى حالة رفض مسؤولي القلعة الحمراء عودته مجددا.

وقال عمرو جمال خلال مداخلة لبرنامج "be on time" على قناة "أون تايم سبورتس": "عقدى مع الأهلى يتبقى فيه 3 سنوات، ولو علاقتى انتهت بالأهلى سأبحث عن العرض المناسب، سواء فى الزمالك أو أى فريق آخر، سأبحث عن الفريق الذى سأتمكن من تحقيق طموحى معه".

وأتم مهاجم طلائع الجيش: "الزمالك قطب كبير فى الكرة المصرية وطول عمرى أتحدث عنه بطريقة إيجابية، لكن فى حال التواجد فى الأهلى لن أفكر فى شىء آخر".

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