الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها حتى السبت المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الفترة من الاثنين 24 يناير حتى السبت 30 يناير، حيث تتعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار في الاأحوال الجوية بداية من الأربعاء المقبل بسبب منخفض جوي.





الاثنين:

شبورة على بعض والطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





الثلاثاء:

شبورة على بعض والطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





الأربعاء:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.





الخميس:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.





الجمعة:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمالية.





السبت:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمالية.