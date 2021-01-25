حكيم: أغنيتي "نظرة" مع حميد الشاعري نقلت الأغنية الشعبية لمنطقة جديدة

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حل النجم حكيم اليوم ضيفاً في برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة ، الذي يُعرض على شاشة قناة ON .



وقال حكيم آثناء ضيافته في البرنامج، أن أغنية نظرة الذي طرحها في بداية مشواره الفني، نقلت الأغنية الشعبية إلى منطقة جديدة ، في ذلك العام الذي طرحت فيه



وأضاف حكيم الجميع كان يتعود على الآلات التقليدية، الأكورديون، والإيقاعات وآلات الكمان فقط، وكان سبب هذه النقلة حميد الشاعري ، فهو فنان جميل، وله نظرة في كل شئ، وفرقته رائعة.



في سياق منفصل، أعلن النجم حكيم طرح أحدث أغانيه قريبا، وهى الأغنية التى تحمل اسم "عدى الغزال"، والمفترض طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وذلك بعد أيام قليلة من طرح آخر أغانيه "أخبار الطقس".



ونشر حكيم، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة دعائية وترويجية للأغنية الجديدة، أتبعها قائلا: "عــدى الــغــزال.. قــريــبــًا



