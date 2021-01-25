بنزيما عن هازارد: عليه كتابة قصة جديدة في ريال مدريد

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:23 ص
غدير أحمد
أعرب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، عن سعادته لقيادة الميرنجي لتحقيق الإنتصار مساء أمس بأربعة أهداف مقابل هدف، على نظيره ديبورتيفو ألافيس، في إطار مواجهات الجولة ال20 من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وقال بنزيما في تصريحات عبر صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أجرينا لقاء جيد جدًا بالنسبة لنا من أجل اكتساب الثقة من جديد، وعلينا مواصلة العمل الذي قمنا به، ولا سيما أنه توجب علينا فعله بعد هذه الأيام الصعب".

وتابع: "نمارس في المران كل يوم إمكانية إحراز الأهداف والعرضيات والتمريرات، وأمس ظهرت الأهداف، ونحن على الطريق الصحيح بعد أيام كثيرة صعبة".

وأضاف: "أسعي دائما لمساعدة الفريق ومساندة زملائي، وقدمت أداءً جيدًا، لكن ليس أنا فقط، ولكن جميع اللاعبين الميرنجي".

واستكمل: "هازارد؟ في تشيلسي كان لاعبًا رائعًا، وعليه الآن كتابة قصة أخرى في ريال مدريد، وأراه في حالة جيدة وسوف يساعد الفريق كثيرًا".

واختتم: "التتويج بالدوري؟ نسعي دائما إلي حصد المزيد من البطولات، وهناك الكثير من المباريات متبقية".

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