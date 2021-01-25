الأرصاد تحذر: تقلبات جوية وطقس غير مستقر بداية من الأربعاء

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس بداية من الأربعاء المقبل حيث تشهد البلاد تقلبات جوية وطقس غير مستقر، بسبب منخفض جوي سيؤثر على حالة استقرار الجو، معلنة أن نشاط الرياح سيزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وهناك فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد.





وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن هذا العام أكثر دفئًا من الأعوام الماضية، والأقل من ناحية سقوط الأمطار التي اعتدنا عليها في فصول الشتاء الماضية، إلا أنه ما زال يفصلنا عن انتهاء الشتاء شهرين، ومن الوارد أن يحدث خلالهما أي تقلبات جوية.





وعن تفاصيل طقس اليوم إليكم البيان التالي: