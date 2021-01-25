الأرصاد تحذر: تقلبات جوية وطقس غير مستقر بداية من الأربعاء
الإثنين 25/يناير/2021 - 08:15 ص
حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس بداية من الأربعاء المقبل حيث تشهد البلاد تقلبات جوية وطقس غير مستقر، بسبب منخفض جوي سيؤثر على حالة استقرار الجو، معلنة أن نشاط الرياح سيزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وهناك فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية للبلاد.
وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن هذا العام أكثر دفئًا من الأعوام الماضية، والأقل من ناحية سقوط الأمطار التي اعتدنا عليها في فصول الشتاء الماضية، إلا أنه ما زال يفصلنا عن انتهاء الشتاء شهرين، ومن الوارد أن يحدث خلالهما أي تقلبات جوية.
وعن تفاصيل طقس اليوم إليكم البيان التالي:
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وتشهد البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.