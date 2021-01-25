حكيم: سأتجه لتسجيل القرآن والأدعية بعد إعتزالي

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حل النجم حكيم اليوم ضيفاً في برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة ، الذي يُعرض على شاشة قناة ON .



وقال حكيم آثناء ضيافته في البرنامج، أنه إذا إعتزل عن الغناء ، سيتجه إلى تسجيل القرآن والأدعية؛ لكن لنفسه.





وأكد أنه تعرض لحادث مع الحصان، كان يركبه ومر الحصان على المكان الذي يتدرب فيه الرقص، فغضب فأُصيب حكيم ووقع من الحصان، وكان ذاهب لفرح وبه الكثير من الاطباء فعالجوه .



في سياق منفصل، أعلن النجم حكيم طرح أحدث أغانيه قريبا، وهى الأغنية التى تحمل اسم "عدى الغزال"، والمفترض طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وذلك بعد أيام قليلة من طرح آخر أغانيه "أخبار الطقس".



ونشر حكيم، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة دعائية وترويجية للأغنية الجديدة، أتبعها قائلا: "عــدى الــغــزال.. قــريــبــًا



