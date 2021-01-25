حكيم: سأتجه لتسجيل القرآن والأدعية بعد إعتزالي

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:21 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي




حل النجم حكيم اليوم ضيفاً في برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة ، الذي يُعرض على شاشة قناة ON .

وقال حكيم آثناء ضيافته في البرنامج، أنه إذا إعتزل عن الغناء ، سيتجه إلى تسجيل القرآن والأدعية؛ لكن لنفسه.


وأكد أنه تعرض لحادث مع الحصان، كان يركبه ومر الحصان على المكان الذي يتدرب فيه الرقص، فغضب فأُصيب حكيم ووقع من الحصان، وكان ذاهب لفرح وبه الكثير من الاطباء فعالجوه .

في سياق منفصل، أعلن النجم حكيم طرح أحدث أغانيه قريبا، وهى الأغنية التى تحمل اسم "عدى الغزال"، والمفترض طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وذلك بعد أيام قليلة من طرح آخر أغانيه "أخبار الطقس".

ونشر حكيم، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة دعائية وترويجية للأغنية الجديدة، أتبعها قائلا: "عــدى الــغــزال.. قــريــبــًا

أخبار تهمك

أحمد موسى يحذر المصريين: "من بكرة ضغوط جديدة على مصر.. اللعب بدأ في روسيا" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 20 ساعة

ميدو: شقيق قاهر الأهلي رفض الانتقال للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بعد فشل الكيان الثوري.. عمرو أديب يوجه نصيحة إلى الهاربين في إسطنبول

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ حوالي 17 ساعة

لماذا لم يحصل كل الفريق الطبي بـ"أبو خليفة" على لقاح كورونا.. وزيرة الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يخطط لضم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 10 ساعة

السيسي يهنئ منتخب اليد بعد التأهل لربع نهائي المونديال

منذ حوالي 10 ساعة

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:25 م

نجم الأهلي يصر على الرحيل

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

02:06 ص

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

03:48 ص

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

04:30 م

بعد فشل الكيان الثوري.. عمرو أديب يوجه نصيحة إلى الهاربين في إسطنبول

06:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات