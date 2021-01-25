أسعار الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم الأثنين 25-1-2021 بالبنوك

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:02 ص
اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري
اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري
الفجر الاقتصادي

أستقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الاثنين؛ ليسجل في المتوسط نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 25-1-2021  في البنوك الآتي :

- سعر الدولار في البنك المصري الخليجي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في بنك مصر ايران: 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في بنك الاهلي اليوناني:15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

-سعر الدولار في بنك عودة: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

-سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

-سعر الدولار في بنك الأسكندرية: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

-سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

-سعر الدولار بنك مصر والأهلي :15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.


أعلى سعر شراء الدولار :


وسجل الدولار أعلى سعر لشرائه في بنك كريدي اجريكول مصر بقيمة 15.68 جنيه، مقابل 15.69 جنيه للبيع.


أقل سعر بيع الدولار :

وبلغ أقل سعر بيع الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية عند 15.69 جنيه للبيع، مقابل 15.59 جنيه للشراء.

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