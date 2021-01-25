مسلسل لؤلؤ الحلقة الجديدة.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

ننشر لكم في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ الحلقة الجديدة والقنوات الناقلة والإعادة؛ حيث يبحث العديد من المتابعين عن مواعيد عرض الحلقة الجديدة والقنوات الناقلة للمسلسل لمتابعة الاحداث المثيرة والشيقة، وتؤدي دور البطولة النجمة مي عمر.





مواعيد عرض المسلسل على قنوات mbc





يعرض مسلسل لؤلؤ يوميًا من الأحد إلى الخميس بتوقيت مصر في الساعة 4:00 مساءً والإعادة الأولى 3:00 صباحا، والإعادة الثانية في الساعة 8:00 مساءً.





ويقدم مسلسل لؤلؤ في حلقات مجمعة كل حلقات الأسبوع؛ حيث تقدم 5 حلقات متتالية يوم الجمعة الساعة 4.00 صباحًا؛ وعلى قناة mbc العراق في الساعة 4:00 مساء؛ وإعادة في الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.





مواعيد عرض المسلسل على قنوات ON





يعرض مسلسل "لؤلؤ" بشكل يومي ولمدة 5 أيام في الأسبوع من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة الا ربع مساء وتتم إعادته في الساعة 2 صباحا والواحدة ظهرا.





ويعرض مسلسل لؤلؤ على ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء ويعاد على نفس القناة في الساعة 5 صباحا والثالثة عصرا.



