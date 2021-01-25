صلاح عبد الله يطالب جمهوره ومحبيه بالدعاء للراحلة عبلة الكحلاوي

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نعي الفنان صلاح عبد الله الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



ونشر صلاح عبد الله عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة الراحلة وعلق قائلاً"دعوات الملايين ياسيدتي ستحمل روحك الطاهرة النقية الخيِّرة الطيبة إلى جنة الرحمن بإذنه تعالي، صلوا الفجر وإدعوا لحبيبتكم الغالية دكتورة عبلة الكحلاوي".







يذكر أن الداعية عبلة الكحلاوي توفت مساء الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما.





والدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد (15 ديسمبر 1948)، وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.