صلاح عبد الله يطالب جمهوره ومحبيه بالدعاء للراحلة عبلة الكحلاوي

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:55 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
نعي الفنان صلاح عبد الله الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر صلاح عبد الله عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة الراحلة وعلق قائلاً"دعوات الملايين ياسيدتي ستحمل روحك الطاهرة النقية الخيِّرة الطيبة إلى جنة الرحمن بإذنه تعالي، صلوا الفجر وإدعوا لحبيبتكم الغالية دكتورة عبلة الكحلاوي".



يذكر أن الداعية عبلة الكحلاوي توفت مساء الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما.


والدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد (15 ديسمبر 1948)، وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فنان صالاح عبد الله الداعية الاسلامية االكحلاوي

أخبار تهمك

ميدو: شقيق قاهر الأهلي رفض الانتقال للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يخطط لضم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 19 ساعة

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

السيسي يهنئ منتخب اليد بعد التأهل لربع نهائي المونديال

منذ حوالي 9 ساعات

بعد فشل الكيان الثوري.. عمرو أديب يوجه نصيحة إلى الهاربين في إسطنبول

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أحمد موسى يحذر المصريين: "من بكرة ضغوط جديدة على مصر.. اللعب بدأ في روسيا" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ يوم

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ حوالي 17 ساعة

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

منذ حوالي 17 ساعة

لماذا لم يحصل كل الفريق الطبي بـ"أبو خليفة" على لقاح كورونا.. وزيرة الصحة تجيب (فيديو)

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

بهذه الكلمات.. نشوى مصطفى تودع الداعية عبلة الكحلاوي

رامي صبري ينعي الداعية عبلة الكحلاوي

سوسن بدر تنعي الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي

فيفي عبده تطالب الجمهور بالدعاء للراحلة عبلة الكحلاوي

أحمد يونس يودع الداعية عبلة الكحلاوي بهذه الكلمات

صابرين تودع الداعية عبلة الكحلاوي بالدعاء لها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:25 م

نجم الأهلي يصر على الرحيل

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

02:06 ص

بعد فشل الكيان الثوري.. عمرو أديب يوجه نصيحة إلى الهاربين في إسطنبول

06:10 ص

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

04:30 م

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

03:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات