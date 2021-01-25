بشرى تكشف لـ"الفجر الفني": تفاصيل مشاركتها في "الاختيار 2"

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:52 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أعربت الفنانة بشري عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "الاختيار 2"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021.

وقالت بشري لـ"الفجر الفني"، إنها سعيدة بتجربتها فى "الاختيار 2"، مع النجمين أحمد مكي وكريم عبد العزيز، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية زوجة ودورها حقيقي ويمس الواقع.

واختتمت حديثها بأنها تعتبر المشاركة فى "الاختيار 2"، شرف كبير بالنسبة لها ووسام على قلبها، مؤكدة أنها فخورة بالعمل مع المخرج بيتر ميمي وأنها تحب نوعية هذه الأعمال التى تزرع بداخل الفرد حب الوطن.

وكانت آخر أعمال الفنانة بشري مسلسل "القمر آخر الدنيا"، حيث تدور اﻷحداث حول عائلة "دلال"، التي تعود من الخارج مع زوجها خالد فتفاجئ باختفاء والدتها "كريمة"، وتبدأ في البحث عنها مع شقيقيها جلال وأحمد، والمسلسل من تأليف محمود الورداني، وإخراج تامر حمزة.

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