أبطال مسلسل "ع اسمك" يحتفلون بآخر حلقاته

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:15 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

عرضت منذ قليل آخر حلقات مسلسل "ع إسمك" ، والذي حقق نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدة عالية، بعد عرضه على قناة mtv اللبنانية.

وحرص نجوم العمل على التعليق موجهين شكرهم لكل فريق عمل المسلسل، وللجمهور الذي تفاعل معه منذ بدايته، ونذكر منهم:

الممثلة ​ليليان نمري​ كتبت عبر موقع إنستجرام وقالت: "كل مرة بقول ما بدي اتأثر وابكي اخِر حلقة من اي مسلسل بكون فيه وما عم بقدر .. تحية من قلبي لكل ابطال المسلسل كل عمل وانتو بخير وتضّلوا تقدموا إبداعات ، بدي اشكر كل شخص اشتَغل بهالعمل من قلبو".

الممثلة ​كارين رزق الله​ نشرت صورة لها مع الممثل ​جيري غزال​ من زفافهما في الحلقة الأخيرة، وعلّقت بالقول:"اخيرا .... عقبال العايزين".

الممثل جيري غزال نشر أيضاً الصورة نفسها وعلّق بالقول: "سوا... عالبرغل والبندورة، الليلة بيخلص مشوارنا، مشوار كان حلو كتير. بنهاية هالعمل، حابب إشكركن شخص وشخص، لأنو الحب اللي لمستو منكن بهالفترة بيفوق الوصف، على كل كلمة، كل رسالة، كل تعليق. انشالله نكون قدرنا سهّلنا شوي هالفترة الصعبة عليكن وفوّتنا شوية حب وإيمان ع بيوتكن وين ما كنتو عم تحضرونا حول العالم. شكر كبير لأحلى كاتبة ومخرج وفريق عمل قدر ينتج هالمسلسل بأصعب ظروف ممكنة، ولهالشاشة يللي حاضنتني متل بيتي. انشالله منلتقى بأعمال تانية، وانشالله الحب دايماً بيلاقي طريقو لعندكن، لو مهما ظروفو كانت صعبة".

وختامها كان مع الممثل ​اللبناني شربل زيادة​ الذي نشر صورة مع كارين وعلّق بالقول: "وهيك خلصت قصتنا, الف شكر لكل الاصحاب الزملا الي شاركوا بالمسلسل، للكاتبة كلوديا مرشليان، المخرج فيليب الاسمر ولكل شخص اشتغل وتعب ورا الكواليس. وشكر كتير كبير لشاشة".

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