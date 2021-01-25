صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:48 ص
بوابة الفجر
علي خلاف


شهدت صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مؤخرا أزمة كبرى بين محمود علاء مدافع الأبيض والمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفارس الأبيض.

أزمة محمود علاء وباتشيكو في الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك عن تفاصيل الأزمة الكبرى التي نشبت بين محمود علاء مدافع الأبيض والمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو قبل مواجهة أسوان الأخيرة في الدوري المصري.

وأوضح المصدر أن محمود علاء مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك رفض الجلوس على دكة البدلاء، بعد قرار باتشيكو بمشاركة محمد عبد الغنى، ومحمود حمدى الونش فى التشكيل الأساسي للأبيض أمام أسوان.

وتابع المصدر أن محمود علاء مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، طلب من جايمي باتشيكو الاستبعاد من قائمة لقاء أسوان وعدم المشاركة، لغضبه من اختيارات البرتغالي.

وأتم المصدر موضحا أن هناك اتجاه داخل جهاز الكرة فى الزمالك لتوقيع عقوبة ضد محمود علاء، فى ظل تمرده على قرارات المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

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