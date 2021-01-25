موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:46 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

ينتظر جميع عشاق الساحرة المستديرة، مباراة ديربي الرياض ستجمع بين الهلال والنصر، في إطار منافسات كأس السوبر السعودي 2021.

وتقام مباراة الهلال و النصر  في كأس السوبر يوم السبت 30 يناير 2021، على إستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:15 بتوقيت القاهرة.

تُنقل فعاليات البطولات المحلية في المملكة على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة كأس السوبر السعودي عبر شاشتها كالعادة

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