موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر





ينتظر جميع عشاق الساحرة المستديرة، مباراة ديربي الرياض ستجمع بين الهلال والنصر، في إطار منافسات كأس السوبر السعودي 2021.





وتقام مباراة الهلال و النصر في كأس السوبر يوم السبت 30 يناير 2021، على إستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.





وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:15 بتوقيت القاهرة.



