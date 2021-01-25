إنجي على تطالب متابعيها قراءة الفاتحة للراحلة عبلة الكحلاوي

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:58 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
نعت الإعلامية إنجى علي الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت إنجى علي صورة الراحلة، وعلقت قائلة" إن لله وأنا اليه راجعون فى وفاة السيده الفاضله د/ عبله الكحلاوى
اتقدم بالعزاء لاسرتها الكريمه ربنا يرحمها ويغفرلها ويعفو عنها ويصبركم على فراقها نسالكم الدعاء وقراءه الفاتحة".



يذكر أن الداعية عبلة الكحلاوي توفت مساء الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما.


والدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد (15 ديسمبر 1948)، وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.

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