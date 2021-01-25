مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار في الولايات المتحدة

أفادت وكالة أسوشيتد برس، منذ قليل، بمقتل 5 أشخاص، بينهم امرأة حامل، بإطلاق نار في مدينة إنديانابوليس الأمريكية.





وذكر قائد شرطة المدينة، إن إطلاق النار الذي حصل يعد "مستوى جديدًا من الشر"، فيما لم يتم اعتقال أي مشتبه به.





واكتشف رجال الشرطة، ضحايا الجريمة بعد أن تم استدعاؤهم للتحقيق في تقارير عن إصابة شخص بإطلاق نار في شمال شرق المدينة.



