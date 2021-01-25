مدرب منتخب اليد: سنواجه الدنمارك من أجل الفوز.. ونقاتل لإسعاد الجماهير

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:35 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



تحدث باروندو جارسيا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، عن مواجهة منتخب الدنمارك في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس العالم لكرة اليد، مشيرا إلى أن هذا المنتخب من أقوى المرشحين للتتويج بلقب البطولة.

وقال جارسيا في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "منتخب الدنمارك من أبرز المنتخبات في العام، وهو من ضمن المرشحين للتتويج باللقب، لكننا ندخل أي مباراة من أجل هدف واحد وهو تحقيق الانتصار".

وأضاف، " طلبت وقت مستقطع فى بداية المباراة، بعدما رأيت أن اللاعبين ليسوا على نفس المستوي من التركيز الذي كانوا عليه قبل ذلك، لذلك طلبت منهم العودة للتركيز من جديد داخل الملعب".

وواصل، "أتمنى أن المساندة من الجماهير المصرية خلال الفترة المقبلة، مع الاستمرار على نفس مستوى الدعم الخاص للاعبين، بالتأكيد نفتقد وجودهم في اللقاء، لكننا نقاتل لإسعاد الجماهير".

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