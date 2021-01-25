ميدو: أحمد الأحمر هو ميسي كرة اليد

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:33 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على تأهل المنتخب المصري لكرة اليد، إلى دور ربع نهائي كأس العالم المقامة على أرض مصر، بعد تعادله أمام سلوفينيا بنتيجة 25-25.

وأشاد ميدو بمستوى أحمد الأحمر نجم منتخب مصر لكرة اليد، مشبها اللاعب بنجم الأرجنتين وبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي لاعب كرة القدم، وذلك خلال تصريحاته عبر برنامجه "اوضة اللبس"، الذي يذاع على قناة النهار.

وقال ميدو في تصريحاته، "أحمد الأحمر هو ميسي كرة اليد، ويقوم بدور كبير للغاية مع المنتخب المصري داخل وخارج الملعب".

واختتم، "منتخب اليد استطاع أن يجمع جميع المصريين حوله، وذكرنا بأيام 2006".

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