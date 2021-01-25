موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة فى الدوري الإنجليزي

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:31 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
حقق نادي مانشستر يونايتد فوزا على ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي. 

ومن المقرر أن يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب شيفيلد يونايتد الدولي.

أخبار تهمك

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد موسى يحذر المصريين: "من بكرة ضغوط جديدة على مصر.. اللعب بدأ في روسيا" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة الزمالك يكشف حقيقة رحيل مصطفى محمد

منذ ساعة الا ربع

السيسي يهنئ منتخب اليد بعد التأهل لربع نهائي المونديال

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يخطط لضم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو: شقيق قاهر الأهلي رفض الانتقال للزمالك

منذ 43 دقيقة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ ساعة الا ربع

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:25 م

نجم الأهلي يصر على الرحيل

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

02:06 ص

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

04:30 م

برشلونة يخطط لضم صفقتين مدويتين

10:55 م

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات