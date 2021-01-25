موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة فى الدوري الإنجليزي

حقق نادي مانشستر يونايتد فوزا على ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.





ومن المقرر أن يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



