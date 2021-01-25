سر منح جورج كلوني 14 من أصدقائه مليون دولار لكل منهم

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:28 ص
بوابة الفجر
كشف النجم العالمى جورج كلونى، سر منحة 14 من أصدقائه المقربين مليون دولار لكل واحد منهم.

وأوضح خلال لقائه فى برنامج "its show time" عن طريق اللايف مع الإعلامية دينا حويدق، على قناة CBC، إن هؤلاء هم أصدقاؤه المقربون وأنهم أقرضوه المال في الوقت الذي كان فيه "مفلسًا".

وأشار إلى أنه قرر أن يرد لهم الجميل وكان سيكتب ذلك في وصيته لكن رأى من الأفضل أن يمنحهم المال وهم لا يزالوا بتمتعون بصحة جيدة.

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