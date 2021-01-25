ميدو: شقيق قاهر الأهلي رفض الانتقال للزمالك

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:08 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن شقيق سيد عبد النعيم نجم نادي إنبي السابق، صاحب الرأسية الشهيرة في مرمى الأهلي التي أهدت الدوري للزمالك، كان قريب من الانتقال للقلعة البيضاء.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن إسلام عبد النعيم شقيق سيد عبد النعيم، كان قريب بشكل كبير من الانتقال للزمالك أثناء فترة تدريبه للفريق.

وأشار إلى أن اللاعب رفض الاختبار في مباراة ودية بسبب عرض سموحة، موضحا أنه لاعب جيد، لكنه ليس لاعب أهلي وزمالك.

وواصل، "هناك لاعبين قد يكونوا مميزين للغاية في أنديتهم، لكنهم لا يصلحون لتمثيل الأهلي أو الزمالك".

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