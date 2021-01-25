كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:06 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

صرح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي أنَّ نجم الفريق المصري محمد صلاح سيلعب في الغالب بشكل أساسي أمام مانشستر يونايتد في الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. 
وعما إذا كان صلاح سيبدأ أساسيًا, قال كلوب في تصريحات نقلها موقع ليفربول إيكو البريطاني: " نعم, من المحتمل تمامًا أن يبدأ, لا أعتقد أنَّ هذا سر كبير".
و هل إذا كان الحديث عن أن عقد صلاح يؤثر على أداء الفريق, علق كلوب قائلًا: " لا أعتقد ذلك, هذا شيء طبيعي أيضًا في عالم كرة القدم".
وأضاف :"من النادر جدًا أن نصرح عن أشياء نعتقد أنها مهمة, لكن ما يحدث أنَّنا نتلقى أسئلة ونجيب عليها، ويبدو للجميع أننا بدأنا بالفعل مناقشة هذا الأمر".
واختتم كلوب تصريحاته قائلًا: "في معظم الحالات لا يكون الأمر هكذا, ولا أعتقد أنَّ عقد صلاح سيفسد الموسم".

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