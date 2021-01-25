مفاجأة الزمالك يكشف حقيقة رحيل مصطفى محمد

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:04 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي


نفى أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك وصول أي عرض لضم مصطفى محمد في الوقت الحالي.

وقال البرنس لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "لم يصل لنا عرض من جالاطا سراي لضم مصطفى محمد"

واردف: وفي كل الاحوال الامر في يد مجلس الادارة.

وكشف: الزمالك يعاني من ازمة مادية، وما يوجد في النادي من ماديات سوف نوفره للاعبين المتواجدين حاليا، ولذلك سيكون هناك صعوبة في ابرام صفقات جديدة في يناير.

واكد: نملك في كل مركز اكثر من لاعب مميز.


وعن عرض الاسماعيلي لضم لاعبين من الزمالك قال: باتشيكو متمسك باللاعبين واعتقد انه من الصعب التفريط في اي لاعب خلال الفترة الحالية.

واتم كلماته بشأن عقوبة مصطفى محمد: الزمالك قدم التماسا للكاف لتخفيف العقوبة.

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