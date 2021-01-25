خاص| رغم نفي "التضامن".. لحظة فصل التيار الكهربائي عن دار الهدايا للمسنين بالإسكندرية (صور)

حصلت بوابة "الفجر" الإلكترونية، عن عدد من الصور ترصد واقعة قيام موظفي شركة الكهرباء برفع العداد وفصل التيار الكهربائي عن دار الهدايا للمسنين بالإسكندرية، بسبب مديونية متراكمة بقيمة 18 ألف جنيه.





يأتي ذلك ردًا على بيان مديرية التضامن الاجتماعي التي نفت فيه الواقعة، مؤكدة أن التيار الكهربائي يعمل بشكل جيد في كل أنحاء الدار، وان إيصالات الكهرباء يتم سدادها باستمرار.





وكانت كشفت "الفجر" في تقرير لها عن واقعة قيام موظفين من شركة الكهرباء بفصل التيار عن دار الهدايا للمسنين الكائن بشارع مصطفى كامل شرق الإسكندرية، نتيجة وجود ديون متراكمة، وهو ما أحدث حالة من الغضب بين النزلاء.





وفي التقرير يكشف أحد نشطاء المجتمع المدني ويدعى "هشام صلاح الدين" الواقعة، حيث قام بتصوير ما جرى بمقطع فيديو لتوثيقه وسرعة وصول صوته للمسؤولين، كاشفا انه قد ذهب إلى الدار بالتنسيق مع مهندسة تنسيق الحدائق التابعة للحي لتقليم الأشجار وبحث إمكانية إقامة حديقة صغيرة للنزلاء كمتنفس، ألا أنه تفاجأ بدخول 3 موظفين من شركة الكهرباء لفصل التيار بحجة وجود مديونية على الدار بقيمة 18 ألف جنيه.





وأضاف، أنه حاول بصحبة مدير الدار عدول الموظفين عن قرارهم ألا أن محاولتهم بائت بالفشل، وقام الموظفين برفع العداد وفصل التيار الكهربائي عن الدار، ما تسبب في إحداث حالة من الغصب لدى النزلاء ومحاولتهم الخروج من الدار، كما أدى ذلك إلى تحلل بعض الأطعمة في الثلاجات، فقام على الفور بتوثيق ما جرى عبر مقطع فيديو حتى يصل صوته للمسؤولين.



