رسالة هالة صدقي للجمهور بعد وفاة عبلة الكحلاوي بكورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:58 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نعت الفنانة هالة صدقي الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت هالة صدقي صورة الراحلة عبلة وودعتها بكلمات مؤثرة ، ووجهت رسالة لجمهورها وعلقت قائله:" ورحلت رمزاً من أهم الرموز المصرية الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي وللأسف كورونا ، وأرجوكم روحوا علي المستشفي على طول بلاش انتظار .. الانتظار بيقلل فرصة الانقاذ ربنا يحافط علينا كلنا".

يذكر أن الداعية عبلة الكحلاوي توفت مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما.

وقالت الإعلامية إيمان الحصري، إنه منذ قليل انتقلت إلى رحمة الله الدكتورة عبلة الكحلاوي عن عمر يناهز الـ72 عامًا على إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت "إيمان" خلال تقديم برنامجها "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أنه تم تأكيد الخبر من عائلتها بعد تدهور حالتها الصحية أثناء وجودها في أحد مستشفيات العزل.

والدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.

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