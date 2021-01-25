هشام نصر: فترة إعداد المنتخب كانت ضعيفة
الإثنين 25/يناير/2021 - 01:29 ص
حسام مجدي
أبدى هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، سعادته بعبور منتخب مصر لكرة اليد الى دور الثمانية ببطولة العالم المقامة حاليا في مصر.
وقال نصر لبرنامج الماتش: استطعنا العودة امام سلوفينيا وصعدنا لدور ال8، وفترة الاعداد كانت ضعيفة للغاية.
وعن مواجهة الدنمارك قال: فريق مميز ويملك افضل لاعب وافضل حارس ولكن اذا كنا في حالتنا ذلك اليوم سوف نحقق الفوز.
وتابع: واجهنا الدنمارك على أرضها ووسط جمهور خلال البطولة الماضية وخسرنا بصعوبة وبشق الأنفس.
واتم كلماته: أتمنى أن يخوض منتخب مصر لقاء الدنمارك بدون أي ضغوطات.