هشام نصر: فترة إعداد المنتخب كانت ضعيفة









أبدى هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، سعادته بعبور منتخب مصر لكرة اليد الى دور الثمانية ببطولة العالم المقامة حاليا في مصر.





وقال نصر لبرنامج الماتش: استطعنا العودة امام سلوفينيا وصعدنا لدور ال8، وفترة الاعداد كانت ضعيفة للغاية.





وعن مواجهة الدنمارك قال: فريق مميز ويملك افضل لاعب وافضل حارس ولكن اذا كنا في حالتنا ذلك اليوم سوف نحقق الفوز.





وتابع: واجهنا الدنمارك على أرضها ووسط جمهور خلال البطولة الماضية وخسرنا بصعوبة وبشق الأنفس.



