كارثة إنسانية.. فصل التيار الكهربائي عن دار مسنين بسبب 18 ألف جنيه (فيديو)

تسببت مديونية بقيمة 18 ألف جنيهًا مصريًا، في قطع التيار الكهربائي عن دار الهدايا للمسنين الكائن بطريق مصطفى كامل شرق محافظة الإسكندرية، وذلك بعد أن قام موظفي شركة الكهرباء بفك عداد الكهرباء الخاص بالدار، مما تسبب في حالة من الغضب بين كبار السن بداخله.





وحصلت " الفجر " على مقطع فيديو يوضح حالة الظلام التي في الدار نتيجة لانقطاع التيار، حيث قام أحد نشطاء المجتمع المدني ويدعى "هشام صلاح الدين" بتوثيق اللحظة، وحالة الاستياء والغضب التي عمت المكان جراء الواقعة.



وحكى صلاح الدين، في تصريحات لـ" الفجر " ما حدث، حيث أكد أنه قد ذهب أمس إلى دار الهدايا للمسنين بالتنسيق مع مهندسة تنسيق الحدائق التابعة للحي لتقليم الأشجار وبحث إمكانية إقامة حديقة صغيرة للنزلاء، ألا أنه تفاجأ بدخول 3 موظفين من شركة الكهرباء لفصل التيار بحجة وجود مديونية على الدار بقيمة 18 ألف جنيه.



وأضاف، أنه حاول بصحبة مدير الدار عدول الموظفين عن قرارهم إلا أن محاولتهم باءت بالفشل، وقام الموظفين برفع العداد وفصل التيار الكهربائي عن الدار، ما تسبب في إحداث حالة من الغصب لدى النزلاء ومحاولتهم الخروج من الدار، كما أدى ذلك إلى تحلل بعض الأطعمة في الثلاجات، فقام على الفور بتوثيق ما جرى عبر مقطع فيديو حتى يصل صوته للمسؤولين.



وأكد صلاح الدين، أن أبو العباس فرحات، عضو مجلس النواب، قد أرسل مدير مكتبه للتدخل وحل الأزمة، وقام بعد ذلك العميد محمد السمان، رئيس شرطة الكهرباء، بالتدخل وقدم اعتذارا عما حدث، مؤكدًا أنه سيقوم بمحاسبة الموظفين على فعلتهم، وقام بالفعل بإرسال موظفين آخرين وقاموا بإعادة التيار الكهربائي للدار، كاشفا عن قيام أحد رجال الخير أيضًا بالتدخل ودفع جزء من المديونية المطلوبة وهو مبلغ 12 ألف جنيه، ليتبقى بذلك مبلغ 6 ألاف جنية من قيمة المديونية.