أول طبيبة تحصل على لقاح كورونا: لم تظهر علي أي اعراض جانبية حتى الآن

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:19 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

كشفت الدكتورة غادة متولي، سبب كونها اول طبيبة تحصل على لقاح كورونا ، قائلة: "حصلت على لقاح كورونا ثقة في القيادة السياسية، بالإضافة لمشاركة وزيرة الصحة في التجارب السريري منحنا الثقة والاطمئنان، خلاف أنني قمت بقراءة الأبحاث حول اللقاح".

وتابعت "متولي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "ON"، مساء الأحد،: "ليه هخاف، بعد وزيرة الصحة مأخدته، وبعد تقدير القيادة السياسية، وكتير من الدول إستخدمته بالفعل، مما أعطانا دفعة للمشاركة، والحصول على اللقاح بعد جائحة كورنا في موجتيها الاولى والثانية، وحصولنا كأطباء على اللقاح يمنح للمواطنين رسالة طمأنينة بأن اللقاح أمن وكل ما يثار حوله شائعات غرضها مفهوم ومش كويسة".

وأضافت: "من وقت ما أخدت اللقاح جتلي تليفونات كتيرة جدا، قلت لهم اللقاح امن بعد مرور ثمانية ساعات.. وما ظهرش عليا اية اعراض سيئة كانت حقنة عادية، ولحد الان لم تظهر اية اعراض جانبية لا علي ولا على زملائي اللي حصلوا عليه ونقوم بمتابعتهم من قبل الطب الوقائي.. وهاخد الجرعة التانية بعد ثلاثة اسابيع ".

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