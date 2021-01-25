وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:18 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
كشفت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، عن الفئات التي تسحق الحصول على لقاح كورونا بالمجان ، قائلة: " 100% من الاطقم الطبية ستحصل على لقاح كورونا بالمجان، سواء كانوا قادرين أو غير قادرين، لأن حصولهم على اللقاح حق".

وتابعت "زايد"، خلال تصريحات إعلامية فضائية "on"، مساء الأحد، أن الغير قادرين سيحصلون أيضا على لقاح كرونا، والغير قادرين هم الاشخاص الذين يحصلون على معاش تكفل وكرامة

وأضافت أن باقي المصريين سيحصلون على لقاح كورونا من خلال رسوم محددة، معقبة: "اللي هيدفع هيدفع حاجة رمزية و أقصى تقدير الجرعة بـ100 جنيه".

وأشارت إلى أن الأشخاص الغير مسجلين في برنامج تكافل وكرامة، من الممكن أن يسجلوا أنفسهم في المستشفيات على أنهم غير قادرين، وبالتالي يحصلوا على اللقاح بالمجان، معقبة: "العائق المادي لن يكون عائق امام الحصول على اللقاح".

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