طولان: الفوز على البنك الأهلي خطوة جيدة.. وغير راضي عن الفار

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:25 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي


أبدى حلمي طولان المدير الفني لفريق انبي، سعادته عقب تحقيق الفوز على البنك الاهلي بالدوري. 

وقال طولان لبرنامج الماتش: الفوز على البنك الاهلي خطوة جيدة بترتيب الفريق بالدوري، واشكر اللاعبين على جهدهم.

وأردف: محمد مرسي لاعب جيد للغاية وصنع الهدف الثاني بشكل رائع.

وأكد: اللاعب كان غاضبا بسبب جلوسه احتياطيا خاصة بعد تسجيله هدفين في مرمى وادي دجلة ولكن كل مباراة لها ظروفها ورجالها.

وعن توقيع عقوبة عليه قال: عندما تحدثت عن التحكيم عاقبوني، ولكني مازلت غير راض عن تقنية الفيديو ودورها في المباريات ولابد من نقل الحقيقة لحكم الساحة بشكل اكبر من ذلك.

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