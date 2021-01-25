حكيم: هسجل القرآن بصوتي لما أعتزل الغناء

قال المطرب حكيم، أنه بعد اعتزاله الغناء سيسجل أدعية دينية والقرآن بصوته ويحتفظ بهم لنفسه.





وعن بدايته الفنية قال لقائه فى الجزء الثانى من حلقته فى برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة المذاع على قناة ON، "ولما مضيت مع شركة سونار عيطت من فرحتى وأنا ماشى فى الشارع، لأنها كانت أمنية ليا".





وأشار إلى أن أغنتيه الشهيرة "اشتكيك" منعت من الرقابة لأن الكلام وقته لم يكن مفهومًا".



