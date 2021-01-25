حكيم: هسجل القرآن بصوتي لما أعتزل الغناء

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:31 ص
بوابة الفجر

قال المطرب حكيم، أنه بعد اعتزاله الغناء سيسجل أدعية دينية والقرآن بصوته ويحتفظ بهم لنفسه.

وعن بدايته الفنية قال لقائه فى الجزء الثانى من حلقته فى برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة المذاع على قناة ON، "ولما مضيت مع شركة سونار عيطت من فرحتى وأنا ماشى فى الشارع، لأنها كانت أمنية ليا".

وأشار إلى أن أغنتيه الشهيرة "اشتكيك" منعت من الرقابة لأن الكلام وقته لم يكن مفهومًا".

يذكر أن الموسم الرابع من برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة، ويذاع يومى السبت والأحد من كل أسبوع، فى تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON، ويستضيف خلاله مجموعة كبيرة النجوم، فى مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوى ومحمد الشرنوبى.

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