أحمد يونس يودع الداعية عبلة الكحلاوي بهذه الكلمات

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:14 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نعى الإعلامي أحمد يونس الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أحمد يونس صورة الراحلة عبلة وعلق قائلاً:" توفيت الى رحمة الله دكتور عبله الكحلاوى اللهم اسكنها الفردوس الاعلى هي وكل من فقدناهم من احبابنا.

يذكر أن الداعية عبلة الكحلاوي توفت مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما.

والدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.


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